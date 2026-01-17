Durante la partita tra Napoli e Sassuolo, gli azzurri hanno dovuto effettuare un cambio forzato a causa di un problema fisico. La squadra si trova ora a dover affrontare la partita con qualche difficoltà in più, in un momento già complesso. Un episodio che potrebbe influire sulle strategie e sulle prossime prestazioni del Napoli.

Ancora un problema per il Napoli, che è dovuto ricorrere a un cambio obbligato nel corso della sfida contro il Sassuolo. Una sostituzione che ha lasciato anche qualche preoccupazione nei tifosi, perché non è sembrata di natura muscolare. Poco prima dell’ora di gioco, infatti, è stato Elmas a chiedere di lasciare il campo, dopo essersi accasciato al suolo e toccandosi poi la pancia e subito dopo la testa. Elmas costretto al cambio: dubbi sulle condizioni. Non sono state chiare sin da subito le condizioni dell’esterno macedone, che non è sembrato scontrarsi violentemente con un avversario. Le dinamiche, infatti, hanno lasciato dei dubbi, ma ciò che è apparso chiaro è che il giocatore ha lasciato il campo toccandosi la tempia sinistra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Sassuolo, nuovo ko negli azzurri: chiesto subito il cambio

Leggi anche: Napoli- Sassuolo, altro infortunio per il Napoli: Elmas costretto al cambio

Leggi anche: Il Napoli cade a Udine: secondo ko consecutivo per gli azzurri dopo quello di Lisbona

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli-Sassuolo, dirige Forneau: di nuovo con gli azzurri dopo 3 anni, e Aureliano…; Napoli-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Roma, tutto nel finale: Koné e Soulé mandano ko il Sassuolo (2-0). Gasp supera il Napoli; quote Napoli Sassuolo: il pronostico sugli azzurri.

Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 7 gol di media a partita; i partenopei hanno una striscia aperta di successi più lunga solamente contro la Sampdoria ... sport.sky.it

Napoli-Sassuolo: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Conte ancora squalificato, gli azzurri ospitano al Maradona i neroverdi di Grosso per il 21* turno di campionato ... tuttosport.com