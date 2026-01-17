Napoli-Sassuolo l’emozione di Vergara | Ecco cosa mi ha detto il mister
Dopo l’esordio stagionale da titolare in Serie A, Antonio Vergara ha condiviso le sue emozioni nel post-partita di Napoli-Sassuolo. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN, riflettono l’importanza di questo momento e il ruolo del mister nel suo percorso. Un commento sincero che evidenzia l’impegno del giovane calciatore e l’atmosfera di un match ricco di significato.
Antonio Vergara ha parlato al termine di Napoli-Sassuolo ai microfoni di DAZN, condividendo tutta la sua emozione dopo l’esordio stagionale da titolare in Serie A. L’esterno campano ha disputato un’ottima gara, fino alla sostituzione dopo poco più di un’ora di gioco. In seguito agli infortuni di Neres e Politano, si prospetta un ampio minutaggio anche nelle prossime gare. Vergara svela le parole di Conte prima della gara. Il giovane attaccante del Napoli ha subito parlato delle condizioni fisiche e dell’emozione: “Fatica? Si, il miglior allenamento è la partita ed è giusto che al 66? arrivi cotto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
