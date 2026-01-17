Napoli-Sassuolo le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Da 2anews.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 21ª giornata di Serie A, allo stadio Maradona. La partita vedrà alcune variazioni nelle formazioni a causa di rientri e assenze. Di seguito, le probabili scelte di Antonio Conte e Fabio Grosso, con indicazioni su come seguire l’incontro in streaming e in tv.

Napoli-Sassuolo Il Napoli si avvicina alla sfida con il Sassuolo con alcune valutazioni ancora aperte. Mercoledì si è rivisto in campo David Neres, rientrato dopo il problema alla caviglia accusato contro la Lazio. L’esterno ex Benfica è convocabile, ma non ancora al meglio della condizione e potrebbe partire inizialmente dalla panchina. Nel tridente offensivo, dunque, spazio possibile a Elmas e Politano ai lati della punta Hojlund. Sulla corsia sinistra di centrocampo è pronto al rilancio dal primo minuto Spinazzola, mentre in difesa dovrebbero trovare posto Beukema e Juan Jesus, a completare il reparto davanti a Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli sassuolo le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

© 2anews.it - Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi anche: Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi anche: Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A; Napoli-Sassuolo: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Sassuolo probabili formazioni: Conte vuole rilanciare Neres; Napoli-Sassuolo: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming) e orario di Serie A.

napoli sassuolo probabili formazioniNapoli-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Conte ancora squalificato, gli azzurri ospitano al Maradona i neroverdi di Grosso per il 21* turno di campionato ... tuttosport.com

napoli sassuolo probabili formazioniNapoli-Sassuolo live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie sul match del Maradona - 0 contro il Parma, gli uomini di Conte sono pronti per affrontare il Sassuolo, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate. ilmattino.it

napoli sassuolo probabili formazioniLe probabili formazioni di Napoli-Sassuolo (Serie A) - Sassuolo (Serie A) Dopo due partite dispendiose come quelle contro Napoli e Lecce, e nel bel mezzo di un mese di fuoco, in cui giocherà senza sosta ogni tre giorni, l ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.