Napoli-Sassuolo le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv
Napoli e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 21ª giornata di Serie A, allo stadio Maradona. La partita vedrà alcune variazioni nelle formazioni a causa di rientri e assenze. Di seguito, le probabili scelte di Antonio Conte e Fabio Grosso, con indicazioni su come seguire l’incontro in streaming e in tv.
Napoli-Sassuolo Il Napoli si avvicina alla sfida con il Sassuolo con alcune valutazioni ancora aperte. Mercoledì si è rivisto in campo David Neres, rientrato dopo il problema alla caviglia accusato contro la Lazio. L'esterno ex Benfica è convocabile, ma non ancora al meglio della condizione e potrebbe partire inizialmente dalla panchina. Nel tridente offensivo, dunque, spazio possibile a Elmas e Politano ai lati della punta Hojlund. Sulla corsia sinistra di centrocampo è pronto al rilancio dal primo minuto Spinazzola, mentre in difesa dovrebbero trovare posto Beukema e Juan Jesus, a completare il reparto davanti a Milinkovic-Savic.
