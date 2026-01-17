Napoli-Sassuolo infortunio per Rrahmani | ancora problemi per Conte

Durante la partita tra Napoli e Sassuolo, il club partenopeo ha dovuto affrontare ulteriori difficoltà a causa di infortuni. Oltre a Elmas, anche Rrahmani è stato costretto ad abbandonare il campo, aggravando le preoccupazioni di Antonio Conte per la rosa. Questi infortuni rappresentano un ostacolo per il tecnico, che dovrà valutare le prossime mosse per gestire al meglio la squadra nel prosieguo del campionato.

Napoli- Sassuolo, altro infortunio per il Napoli: Elmas costretto al cambio - Elif Elmas è costretto ad abbandonare anzitempo la sfida tra Napoli e Sassuolo a causa di un problema fisico. msn.com

Niente Napoli-Sassuolo per David Neres: esclusione a scopo precauzionale per recuperare - A scopo precauzionale, l'attaccante brasiliano non farà parte del match odierno al Maradona per proseguire. tuttomercatoweb.com

NAPOLI SASSUOLO, il pre partita e le FORMAZIONI UFFICIALI | LIVE STREAMING - facebook.com facebook

#Neres neanche in panchina per Napoli-Sassuolo: ecco il motivo x.com

