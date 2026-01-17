Napoli–Sassuolo | il Maradona infiamma la Serie A

Napoli e Sassuolo si affrontano oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle 18, in una partita valida per la Serie A. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con gli azzurri che cercano di mantenere il ritmo nella corsa allo scudetto e i neroverdi impegnati nella lotta per la salvezza. Un incontro che potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica e sui prossimi obiettivi di entrambe le formazioni.

Tra scudetto e inseguimento salvezza, sfida chiave per gli azzurri in cerca di continuità. Napoli e Sassuolo si preparano a confrontarsi oggi, sabato 17 gennaio 2026 alle 18.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in una partita valevole per la 21ª giornata della Serie A 2025–26. Gli azzurri, terzi in classifica con ambizioni di vertice, cercano una conferma dopo prestazioni altalenanti; i neroverdi, invece, puntano a scalare posizioni per allontanarsi dalla zona calda. La posta in palio è alta, la cornice di pubblico promette scintille nel cuore del campionato italiano. Probabili formazioni Le scelte dei due allenatori gravitano attorno alle condizioni fisiche dei titolari e alle rotazioni tipiche di metà stagione: Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli–Sassuolo: il Maradona infiamma la Serie A Leggi anche: Serie A, Inter allunga a +6, il Napoli si ferma al Maradona: come cambia la classifica Leggi anche: Fuoco e fiamme al Maradona: Napoli–Juventus, il big?match che può ridisegnare la Serie A Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bologna-Sassuolo 1-1: gol e highlights | Serie A Paolo De Paola, a TMW Radio nel corso di Maracanà: “Napoli-Sassuolo Non puoi non vincere, ma noto una cosa: sono aumentati gli scontri diretti e vedo una tensione altissima. Le sfuriate di tutti i protagonisti, dagli arbitri ai giocatori, mostrano un clima esas - facebook.com facebook Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.