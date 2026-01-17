Napoli-Sassuolo | Grosso Doig e Gismondi nel segno della solidarietà

Il match tra Napoli e Sassuolo si avvicina, segnato anche da un gesto di solidarietà. Ieri sera, i rappresentanti delle due squadre sono stati ospiti nel ritiro del Sassuolo a Napoli, sottolineando l’importanza della collaborazione e del rispetto reciproco nel mondo del calcio. Un’occasione per rafforzare i valori di solidarietà e unità tra le rispettive comunità sportive.

Si avvicina il match tra Napoli e Sassuolo. “Ieri sera siamo stati ospiti nel ritiro del Sassuolo a Napoli. Qui abbiamo conferito il Premio Andrea Fortunato, categoria Comunicazione, a Jacopo Gismondi, responsabile della comunicazione del Sassuolo “, questa la comunicazione della Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate, molto attiva e dinamica sul territorio nazionale in tema prevenzione e solidarietà. NAPOLI-SASSUOLO: L’INCONTRO CON FABIO GROSSO E JOSH DOIG. “A seguire abbiamo incontrato l’allenatore Fabio Grosso – fa sapere la Fondazione Polito, molto dinamica anche sui social -. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

