Napoli-Sassuolo è la sera di Vergara titolare Neres neanche in panchina

Stasera al Maradona il Napoli affronta il Sassuolo, con Vergara titolare e Neres assente dalla panchina. Le formazioni ufficiali sono state rese note pochi minuti fa, in vista di una partita importante per gli azzurri, reduci da due risultati utili consecutivi in casa. Conte e la sua squadra cercano punti fondamentali in un match che potrebbe influenzare la classifica e il morale del team.

Le formazioni ufficiali di Napoli e Sassuolo sono state diramate pochi minuti fa. Conte si gioca molto al Maradona, dove non si vince da due partite di fila. L'Inter intanto ha vinto a Udine e ha portato il distacco a +9 momentaneamente a parità di partite giocate. A Napoli arriva il Sassuolo di Grosso, una buona squadra con velleità di metà classifica e in emergenza infortuni specie in alcune zone del campo. Conte schiera dal primo minuto Vergara, sorprendendo e tenendo in panchina Politano. Ancora nessun minuto per Lucca dall'inizio se non in Coppa Italia e a inizio stagione. Ritorna Beukema con Juan Jesus, Buongiorno in panchina.

