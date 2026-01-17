Napoli-Sassuolo | dove vederla in streaming gratis

Napoli-Sassuolo è l'ultimo match del sabato di Serie A, in programma alle 18:00 al Stadio Diego Armando Maradona. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase del campionato. Ecco come seguire l'incontro in streaming gratis, con tutte le informazioni utili per non perdere l'appuntamento.

Il Napoli-Sassuolo chiude il sabato di Serie A con una sfida importante per entrambe: al Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri ospitano i neroverdi nella 21ª giornata, con fischio d'inizio alle 18:00. In palio punti pesanti, soprattutto per il Napoli, chiamato a non perdere contatto con la vetta. Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Per gli abbonati Sky con Zona DAZN, il match sarà visibile anche sul canale 214. La visione in streaming è disponibile tramite app DAZN su smart TV, computer, smartphone e tablet. NOW non trasmette l'incontro.

