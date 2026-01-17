Napoli Sassuolo Conte svela | Neres non c’è non sta bene De Bruyne? Aspettiamo fiduciosi -9 dall’Inter? Dobbiamo pensare a…

Tra pochi minuti si disputa Napoli Sassuolo, partita valida per la 21ª giornata di Serie A. Conte ha commentato assenza di Neres per problemi di salute e ha aggiornato sui tempi di recupero di De Bruyne, sottolineando l’attesa fiduciosa. Inoltre, ha parlato della distanza di nove punti dall’Inter, evidenziando l’importanza di concentrarsi sulla prossima sfida senza distrazioni.

Tra pochi minuti prenderà il via la sfida Napoli Sassuolo, valida per la 21ª giornata di Serie A. Nel pre-partita ai microfoni di DAZN, Antonio Conte ha analizzato il momento della squadra azzurra, soffermandosi su sensazioni, obiettivi e stato di forma del gruppo. Le sue parole: INFORTUNATI – «Dovete chiederlo al dottore, io faccio l’allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c’è, significa che non sta bene. De Bruyne? Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano. Tanti punti persi con le piccole? Significa che bisogna cercare di vincere la partita» PAREGGI – «Contro Verona e Parma sono state due partite diverse: col Verona è stato un peccato non culminare la rimonta, contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

