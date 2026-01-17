Napoli-Sassuolo | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Analizzando le precedenti sfide tra Napoli e Sassuolo, questa introduzione si focalizza sulle caratteristiche tecniche e sui dati di P.R.M. delle gare passate. In particolare, si esaminano anche le recenti partite di Napoli, come il pareggio 0-0 contro Parma in Serie A, evidenziando le azioni più significative e le conclusioni pericolose generate. Un’analisi dettagliata utile per comprendere le dinamiche e le tendenze tra queste squadre.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Parma, 0-0, Serie A, Diciannovesima Giornata. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 4-0; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-0; Secondo Tempo, 0-0. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 100,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-0). 3?, Mazzocchi. 5?, McTominay. 26?, Buongiorno. 32?, Hojlund. Primo Tempo: Napoli dominante. Parma nel bunker, organizzato. Secondo Tempo (0-0) Secondo Tempo: Azzurri molto pericolosi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Sassuolo: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli vs Lecce: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli-Como: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pronostico Napoli-Sassuolo quote analisi 21ª giornata Serie A; Pronostico Napoli-Sassuolo: analisi, quote e consigli; Napoli - Sassuolo Serie A Enilive; Napoli-Sassuolo pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto. Pronostico Napoli vs Sassuolo – 17 Gennaio 2026 - Sassuolo accende la giornata di Serie A del 17 Gennaio 2026, con calcio d’inizio alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. news-sports.it

Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A

Napoli-Sassuolo, l’arrivo degli azzurri allo stadio Maradona di Nico Bastone #napoli #sassuolo #ilmattino - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli-Sassuolo, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.