Napoli Sassuolo 1-0 | lampo di Lobotka la squadra di Conte torna a vincere e manda un messaggio alla Juve in vista dello scontro diretto

Nel match tra Napoli e Sassuolo, gli azzurri si sono imposti per 1-0 grazie a un gol di Lobotka nel primo tempo. Con questa vittoria, il Napoli di Conte raggiunge 43 punti, tornando a conquistare i tre punti dopo alcune partite. La squadra dimostra solidità e prepara il terreno in vista dello scontro diretto con la Juventus, inviando un messaggio di fiducia e determinazione.

Napoli Sassuolo 1-0, azzurri vincenti al Maradona: basta un gol in avvio per andare a quota 43. Sabato prossimo lo scontro diretto con la Juventus. La Juventus scende in campo a Cagliari con una pressione addizionale sulle spalle, frutto del verdetto inappellabile appena arrivato dal stadio Diego Armando Maradona. Nell'anticipo pomeridiano, infatti, il Napoli ha battuto di misura il Sassuolo con il risultato di 1-0, inviando un messaggio forte e chiaro ai bianconeri in vista dell'incandescente incrocio in calendario previsto tra sette giorni esatti. A decidere la contesa è stato un lampo immediato di Stanislav Lobotka: il regista slovacco ha trovato la rete decisiva dopo appena 7 minuti di gioco, regalando tre punti di platino alla formazione guidata dall'ex Antonio Conte.

Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte - 0 contro il Parma, gli uomini di Conte sono pronti per affrontare il Sassuolo, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate. ilmattino.it

Napoli – Sassuolo 1-0, cronaca e highlights: Partenopei non belli ma vincenti! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Elmas tira, Muric para ma Lobotka trova il suo primo gol in campionato e vince la partita! generationsport.it

NAPOLI SASSUOLO 1 0, VITTORIA DI SOFFERENZA E CUORE! | LIVE STREAMING - facebook.com facebook

Dopo Elmas e Rrahmani, si ferma anche Politano: problema muscolare per l'esterno nel corso di Napoli-Sassuolo x.com

