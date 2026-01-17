Napoli-Sassuolo 1-0 decide Lobotka Ma quanta sofferenza

Il Napoli supera il Sassuolo 1-0 grazie a un gol di Lobotka nel primo tempo. La partita si è rivelata difficile, con i partenopei che hanno dovuto affrontare una prova di carattere per mantenere i tre punti. La vittoria è fondamentale per il cammino della squadra, in un momento in cui la classifica richiede attenzione e concentrazione. Un risultato che permette al Napoli di consolidare la posizione in campionato, non senza sofferenza.

Napoli, 17 gennaio 2026 - La pressione della recente frenata, con 3 punti in 3 partite, ma anche quella fresca fresca della vittoria di misura dell' Inter in casa dell' Udinese che ha portato per qualche ora il gap dalla vetta della classifica a 9 punti: il Napoli contro il Sassuolo non può sbagliare e parte forte, trovando il gol già al 7', alla prima occasione, grazie a Lobotka, che trasforma in oro un'azione tambureggiante dei suoi. Tanto basta agli azzurri per avere ragione dei neroverdi, ma tra la volée dello slovacco e il triplice fischio di Fourneau c'è tanta, troppa sofferenza. La banda Conte (al secondo e ultimo turno di squalifica) erge una cortina anche quando Rrahmani si ferma per un guaio muscolare da verificare, così come in pieno recupero fa Politano, che stoicamente resta in campo: è l'immagine di un Napoli che prova a dare un calcio alla flessione delle ultime settimane, cercando di tenere in vita il sogno scudetto, oggi ancora lontano ma non così tanto come temuto prima di una partita molto delicata.

