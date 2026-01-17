Nel match della 21ª giornata di Serie A, Napoli supera il Sassuolo 1-0 grazie a una rete di Lobotka all'inizio del match. La vittoria al 'Maradona' permette ai partenopei di agganciare il Milan in classifica, interrompendo una serie di quattro partite senza successi in campionato. È una prestazione che conferma la fase positiva della squadra in questa fase della stagione.

Basta una rete di Lobotka in avvio di gara al Napoli per battere al ‘ Maradona ‘ il Sassuolo nel match valido per la 21a giornata di Serie A e ritrovare una vittoria in campionato che mancava da quattro partite. Il centrocampista sloveno risolve la contesa con un tiro al volo dal cuore dell’area di rigore dopo una respinta di Muric sul tiro da posizione defilata di Elmas. Da segnalare per la squadra di Conte altri due infortuni accorsi nel secondo tempo ad Elmas e a Rrahmani, entrambi costretti ad uscire. I campani salgono così a 43 punti in classifica e agganciano momentaneamente il Milan al secondo posto, a meno sei dalla capolista Inter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli-Sassuolo 1-0, con una prodezza di Lobotka Conte aggancia il Milan in classifica

Leggi anche: Napoli-Sassuolo 1-0: basta Lobotka a Conte per ritrovare il sorriso

Leggi anche: Calcio, Risultati e classifica, Milan aggancia il Napoli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Diretta Napoli - Sassuolo (1-0) Serie A 2025; Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte; Pronostico Napoli-Sassuolo quote analisi 21ª giornata Serie A; Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A.

Napoli – Sassuolo 1-0, cronaca e highlights: Partenopei non belli ma vincenti! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Elmas tira, Muric para ma Lobotka trova il suo primo gol in campionato e vince la partita! generationsport.it