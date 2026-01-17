Dopo la vittoria del Napoli sul Sassuolo per 1-0, Christian Stellini, vice allenatore del club partenopeo, ha tenuto una conferenza stampa per analizzare l’incontro. Nell’occasione ha condiviso le considerazioni sulla prestazione della squadra e sui prossimi impegni. Di seguito, le parole di Stellini forniranno un quadro chiaro e obiettivo sull’andamento della squadra in questa fase della stagione.

Napoli's Italian second coach Cristian Stellini reacts during the Italian Serie A football match between Bologna and Napoli at the Renato Dall'Ara stadium in Bologna on April 7, 2025. Andreas SOLARO AFP A Dazn con un tono polemico e quasi dimesso: «Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. Anguissa? Aspettiamo fiduciosi. Pensiamo solo a noi, non all'Inter. Non possiamo indirizzare ciò che non è indirizzabile» In conferenza stampa: «L'Inter ha sempre vinto o è arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo scudetto. Il Milan ha cambiato quest'anno il 55% dei giocatori e il suo futuro passa dalla qualificazione Champions" Il ds alla presentazione di Taylor e Ratkov: «Non sarò ricattabile e andrò avanti per la mia strada. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Sassuolo 1-0, a breve Stellini in conferenza

Leggi anche: Napoli-Parma 0-0, a breve Stellini in conferenza

Leggi anche: Conferenza stampa Stellini post Inter Napoli: «Vi spiego la rabbia di Conte sul rigore. Non siamo stupidi, però…»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Diretta Napoli - Sassuolo (1-0) Serie A 2025; Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte; Pronostico Napoli-Sassuolo quote analisi 21ª giornata Serie A; Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A.

Napoli – Sassuolo 1-0, cronaca e highlights: Partenopei non belli ma vincenti! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Elmas tira, Muric para ma Lobotka trova il suo primo gol in campionato e vince la partita! generationsport.it