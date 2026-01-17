Napoli rider senza casco né assicurazione e corrono per consegnare prima | raffica di controlli e multe
Nel quartiere Vomero-Arenella di Napoli sono stati intensificati i controlli sui rider che consegnano senza casco e senza assicurazione. La presenza di forze dell'ordine mira a garantire il rispetto delle norme del Codice della strada, per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti. Le operazioni hanno portato a diverse sanzioni, evidenziando l’importanza di rispettare le regole per evitare rischi e conseguenze legali.
Nessun rispetto per le regole del Codice della strada, senza casco, né assicurazione: intensificati i controlli sui rider in zona Vomero-Arenella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
