Napoli rider senza casco né assicurazione e corrono per consegnare prima | raffica di controlli e multe

Nel quartiere Vomero-Arenella di Napoli sono stati intensificati i controlli sui rider che consegnano senza casco e senza assicurazione. La presenza di forze dell'ordine mira a garantire il rispetto delle norme del Codice della strada, per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti. Le operazioni hanno portato a diverse sanzioni, evidenziando l’importanza di rispettare le regole per evitare rischi e conseguenze legali.

