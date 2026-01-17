Napoli l’inganno della targa clonata | così i truffatori raggirano gli anziani

A Napoli si diffonde una truffa che colpisce principalmente gli anziani. I malfattori si presentano come ufficiali, telefonando per informare delle targhe clonata delle auto e creando così confusione e paura. È importante conoscere i metodi utilizzati e adottare le giuste precauzioni per difendersi da queste truffe, spesso sfuggenti e ingannevoli.

Una nuova truffa ai danni degli anziani, partita da Napoli, sta destando forte preoccupazione. Il raggiro inizia con una telefonata: «Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata». È così che un’organizzazione ben strutturata riesce a ingannare le vittime, sfruttando paura e senso di urgenza. Secondo gli investigatori, i truffatori sarebbero professionisti della comunicazione, capaci di riprodurre diversi dialetti italiani per entrare in sintonia con le persone contattate. Al momento è stata individuata una 22enne di origini campane, fermata alla stazione centrale di Milano dalla Squadra Mobile di Padova, accusata di aver truffato una 78enne invalida al 100%. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, l’inganno della targa clonata: così i truffatori raggirano gli anziani Leggi anche: “La sua auto ha la targa clonata”: così due truffatori hanno ingannato un’anziana a Ostia Leggi anche: “Sono tuo nipote, ho bisogno d’aiuto”: truffatori raggirano 37 anziani, il bottino è di 800mila euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Truffa della targa clonata: l'accento familiare, la prova dei gioielli e le rassicurazioni, così i falsi carabinieri derubano gli anziani - Bastano queste parole, pronunciate con tono sicuro e accento familiare, per far scattare la paura. msn.com

La nuova truffa della targa clonata: come funziona e chi ne è vittima - "Le hanno clonato la targa": la nuova truffa agli anziani di una banda con base a Napoli, capace di raggirare molte persone ... fanpage.it

'Le hanno clonato la targa', la nuova truffa agli anziani - "Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori". ansa.it

Leggi la notizia -> #RigoreScandaloso: Altro Inganno Contro I Nostri Azzurri, Napoli Non Ci Sta! Che ingiustizia clamorosa! Nella sfida contro i nerazzurri, un rigore discutibile è stato assegnato all’avversario, lasciando i nostri eroi del Napoli a protestare con tu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.