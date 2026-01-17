Napoli i tifosi consigliano un acquisto dal Real Madrid ad Aurelio De Laurentiis

I tifosi del Napoli suggeriscono ad Aurelio De Laurentiis di valutare un possibile acquisto dal Real Madrid. Tra i nomi più discussi, spicca quello di Franco Mastantuono, il quale sta attirando l’attenzione dei sostenitori azzurri. La proposta nasce dall’interesse dei tifosi nel rafforzare la squadra con profili di qualità, mantenendo un occhio attento al mercato internazionale.

Il nome di Franco Mastantuono inizia a circolare con sempre maggiore insistenza tra i tifosi azzurri del Napoli. Il giovane talento del Real Madrid, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale, è finito nel mirino dell'attenzione partenopea soprattutto grazie al tam tam dei social. Proprio sui social network, infatti, i sostenitori del Napoli stanno spingendo apertamente per il suo arrivo, rivolgendosi direttamente al presidente Aurelio De Laurentiis. "Sarà l'erede di David Neres", scrivono in tanti, immaginando Mastantuono come il profilo ideale per raccogliere l'eredità tecnica e creativa dell'esterno brasiliano.

