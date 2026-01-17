La Polizia Locale di Napoli ha sequestrato due aree industriali a Ponticelli nell’ambito delle iniziative per contrastare l’abusivismo. L’azione rientra in un più ampio progetto di tutela del territorio e di prevenzione di attività illegali. Questa operazione testimonia l’impegno delle autorità locali nel mantenere un ambiente urbano sicuro e regolamentato, garantendo il rispetto delle normative vigenti e la tutela delle aree industriali della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l'attività di monitoraggio e tutela del territorio da parte della Polizia Locale di Napoli. Oggi, nell'ambito di un'operazione congiunta nel quartiere di Ponticelli, il personale della Unità Operativa Tutela Edilizia e Patrimonio e della Unità Operativa San Giovanni ha posto sotto sequestro due vaste aree situate lungo la viabilità interna della zona industriale. L'intervento ha interessato due superfici di notevole estensione, rispettivamente di 600 e 1.500 metri quadrati, dove gli agenti hanno riscontrato gravi violazioni della normativa urbanistica vigente.

© Anteprima24.it - Napoli, contrasto all’abusivismo: sequestrate due aree industriali a Ponticelli

