Napoli 25 milioni dalla cessione di Noa Lang | il successore già gioca in Serie A?

Il Napoli valuta la cessione di Noa Lang, inserito nella lista dei giocatori in vendita. La società ha stabilito un prezzo di 25 milioni di euro, indicando la volontà di monetizzare dalla possibile partenza dell’esterno offensivo olandese. La decisione apre a possibili opportunità di mercato e a un possibile sostituto già in Serie A.

Il Napoli apre alla cessione di Noa Lang. L’esterno offensivo olandese è stato inserito nella lista dei giocatori sul mercato e la dirigenza azzurra ha già fissato il prezzo per l’addio: 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Una valutazione importante, che conferma la volontà del club di non svendere il giocatore. Lang, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a garantire la continuità di rendimento sperata, con ambientamento non sempre semplice. Per questo il Napoli ritiene che una separazione possa essere la soluzione migliore per entrambe le parti, soprattutto in vista di una ristrutturazione del reparto offensivo in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

