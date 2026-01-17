Nainggolan sorprende | Spalletti alla Juve non è un tradimento

Radja Nainggolan commenta con sorprendente sincerità la situazione di Luciano Spalletti alla Juventus, nonostante il passato da avversario dichiarato. Le sue parole, che contrastano con le aspettative, offrono uno sguardo aperto sulla questione, sottolineando come il contesto professionale possa modificare le posizioni personali. Questa presa di posizione contribuisce a chiarire i recenti sviluppi nel mondo del calcio e le dinamiche che li accompagnano.

Parole che fanno rumore. Radja Nainggolan rompe gli schemi e difende apertamente Luciano Spalletti alla Juventus, nonostante un passato da antijuventino dichiarato. Per l'ex centrocampista, non c'è alcun tradimento: «La carriera degli allenatori è diversa da quella dei giocatori. Spalletti per me è un padre calcistico, mi ha migliorato come nessun altro». Una presa di posizione netta, che legittima il percorso del tecnico in bianconero. Nainggolan va oltre. La Juventus di oggi, spiega, non era così dominante dai tempi della BBC: «Altro che bollito. Spalletti è un allenatore top». E il cambio di passo non lo sorprende: «È un genio del calcio, tira fuori il meglio dai giocatori.

