Nainggolan racconta | Spalletti alla Juve non è un colpo al cuore lui è un genio del calcio Pentito di aver rifiutato i bianconeri? Non rinnego nulla

Radja Nainggolan ha condiviso riflessioni su Luciano Spalletti e il suo rapporto con la Juventus, sottolineando il valore del tecnico e il suo ruolo nel calcio. Attraverso le sue parole, il centrocampista ha approfondito anche temi legati a Gasperini e alla Roma, offrendo un’analisi diretta e sincera. Le dichiarazioni di Nainggolan sono state riportate da La Gazzetta dello Sport, offrendo uno sguardo autentico sulle sue opinioni e sui protagonisti del calcio italiano.

SPALLETTI JUVE – «Non è un colpo al cuore, la carriera degli allenatori è diversa da quella dei giocatori. Spalletti è un mio papà del calcio, mi capiva come nessuno altro e mi ha migliorato. Parliamo di un allenatore top: la Juventus non era così bella e dominante dagli anni degli scudetti con Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Alla faccia di chi dava del bollito a Luciano dopo l'addio dalla Nazionale. È un genio del calcio. Vede cose che altri nemmeno immaginano. Non ha la bacchetta magica, però tira fuori il meglio dai giocatori. Come si può essere stupiti di un tecnico che ha vinto lo scudetto a Napoli mostrando un gran calcio e senza esser favorito? Fossi la Juventus lo blinderei subito».

