Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha commentato il lavoro di Spalletti, definendolo un genio. Pur riconoscendo di essere considerato antijuventino, il belga ha sottolineato la qualità dell’allenatore, riferendosi anche alla situazione del mercato, che a suo avviso ha perso il controllo. Nainggolan ha inoltre espresso ottimismo sulla Juventus, ritenendola una squadra competitiva e capace di conquistare lo scudetto.

“Spalletti alla Juventus non è un colpo al cuore, la carriera degli allenatori è diversa da quella dei giocatori”. Radja Nainggolan, l’antijuventino per eccellenza, fa il tifo per Lucio, per lui molto più che un tecnico nelle stagioni trascorse insieme tra Roma e Inter. “Spalletti - sottolinea il centrocampista belga - è un mio papà del calcio, mi capiva come nessuno altro e mi ha migliorato. Parliamo di un allenatore top, che ha idee e sa trasmetterle ai giocatori: la Juventus non era così bella e dominante dagli anni degli scudetti con Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Alla faccia di chi dava del bollito a Luciano dopo l’addio dalla Nazionale”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nainggolan: "Io passo per antijuventino, ma Spalletti è un genio. Mercato, si è perso il controllo"

