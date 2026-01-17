Nainggolan incorona Spalletti | le dichiarazioni sull’Inter lo scudetto e non solo
Radja Nainggolan ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti di Luciano Spalletti, sottolineando il ruolo fondamentale dell’allenatore nel percorso dell’Inter. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sincero sulla stagione, sugli obiettivi e sulle prospettive future della squadra, evidenziando l’importanza di un lavoro condiviso e di una visione strategica per il successo. Un’analisi che arricchisce la comprensione del momento attuale dell’Inter e delle sue ambizioni.
Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sui nerazzurri. Il panorama calcistico italiano viene scosso dalle recenti dichiarazioni di Radja Nainggolan, il centrocampista belga noto per il suo carisma e la sua grinta in mezzo al campo. In un’esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il “Ninja” ha analizzato l’attuale momento del campionato, soffermandosi in particolare sulla rinascita della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti, tecnico toscano dal palmarès prestigioso e reduce dall’esperienza sulla panchina della Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Capello incorona l’Inter: “È la favorita per lo Scudetto”
Leggi anche: Spalletti e le dichiarazioni sul Napoli: «Mi ricordo bellissime cose. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio e lo Scudetto bellissimo»
Nainggolan: «Spalletti è un mio papà del calcio! Il Cagliari ha identità: Palestra in velocità è devastante» - Radja Nainggolan, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de “La Rosea” in occasione del match odierno! cagliarinews24.com
Nainggolan ha raccontato attraverso queste parole Luciano Spalletti e la Juventus. Cosa ha detto anche su Gasperini e la Roma - Cosa ha detto anche su Gasperini e la Roma A La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan ha espresso parole importanti ... calcionews24.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.