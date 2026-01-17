Mutui casa in risalita a dicembre tassi medi al 3,37%

A dicembre, i tassi sui mutui casa sono saliti mediamente al 3,37%, segnando un trend di risalita. Nel frattempo, la raccolta e i depositi bancari continuano a crescere, anche se a ritmo più contenuto. Si osserva inoltre un aumento dei prestiti concessi a imprese e famiglie, in un contesto di stabilità e progressiva ripresa del mercato finanziario.

I tassi sui mutui che tornano a crescere, la raccolta e i depositi bancari che continuano a salire ma meno velocemente, mentre aumenta il ritmo dei prestiti alle imprese e alle famiglie. Sono segnali di dinamicità ma anche indicazioni di una ritrovata cautela quelle che emergono dall’ultimo Rapporto Abi che fotografa l’andamento del credito nell’ultimo mese dell’anno trascorso. Per quanto riguarda i mutui, a dicembre il tasso medio sulle nuove operazioni per l'acquisto di abitazioni è aumentato al 3,37% a fronte del 3,30% nel mese precedente e il tasso medio per le nuove operazioni di finanziamento alle imprese è salito al 3,64% contro il 3,52% di novembre: un effetto diretto dell’andamento dei tassi di riferimento sul mercato (Irs) aumentati dal 2,69% di settembre al 2,90% di novembre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

