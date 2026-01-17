Musei civici di Pistoia Visitatori in aumento

I Musei civici di Pistoia registrano un significativo incremento di visitatori, con un aumento a doppia cifra. Questo risultato è guidato principalmente dal Museo d’arte antica, situato in Palazzo Comunale, che contribuisce a rafforzare l’offerta culturale della città e a consolidare il ruolo dei musei come punto di riferimento per residenti e visitatori.

Cresce l'appeal della rete dei Musei Civici di Pistoia con un balzo in avanti a doppia cifra trainato in particolare dal Museo d'arte antica in Palazzo Comunale. A dirlo sono i numeri diffusi dal Comune di Pistoia che pongono a confronto l'andamento degli accessi nel 2024 con quelli dell'anno appena concluso. Il complesso della rete dei civici – Museo d'arte antica, Palazzo Fabroni, Ceppo – ha totalizzato 20.502 visitatori (nel 2024 furono 16.628), con un incremento di 3.874 presenze, pari a più 23,3%. Guardando il dettaglio come detto il Museo che si trova al piano più alto del Palazzo di Giano nel 2025 ha segnato 7.

Aumentano i visitatori nei Musei civici pistoiesi: nel 2025 oltre il 23% in più di presenze rispetto al 2024 - È quanto emerge dal confronto tra i dati del 2024 e dello scorso anno. valdinievoleoggi.it

Nel 2025 è stato istituito il biglietto unico per i Musei Civici ed è stata fondata la Destination Management Organization (DMO) che farà da volano alla gestione dello sviluppo turistico della città - facebook.com facebook

Le nuove mostre dei Musei Civici per il 2026: un incredibile viaggio dalla civiltà degli Etruschi al contemporaneo! Tra gli appuntamenti artistici da segnare in agenda per il nuovo anno ci sono tante esposizioni in programma, al via in città da marzo. Dal x.com

