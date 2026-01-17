Musei civici di Pistoia Visitatori in aumento

I Musei civici di Pistoia registrano un significativo incremento di visitatori, con un aumento a doppia cifra. Questo risultato è guidato principalmente dal Museo d’arte antica, situato in Palazzo Comunale, che contribuisce a rafforzare l’offerta culturale della città e a consolidare il ruolo dei musei come punto di riferimento per residenti e visitatori.

Cresce l'appeal della rete dei Musei Civici di Pistoia con un balzo in avanti a doppia cifra trainato in particolare dal Museo d'arte antica in Palazzo Comunale. A dirlo sono i numeri diffusi dal Comune di Pistoia che pongono a confronto l'andamento degli accessi nel 2024 con quelli dell'anno appena concluso. Il complesso della rete dei civici – Museo d'arte antica, Palazzo Fabroni, Ceppo – ha totalizzato 20.502 visitatori (nel 2024 furono 16.628), con un incremento di 3.874 presenze, pari a più 23,3%. Guardando il dettaglio come detto il Museo che si trova al piano più alto del Palazzo di Giano nel 2025 ha segnato 7.

