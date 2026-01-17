Muore in carcere | 25enne si toglie la vita

Un giovane di 25 anni si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, segnando il secondo suicidio nelle strutture penitenziarie italiane da inizio anno. Le autorità e i garanti evidenziano la necessità di affrontare le condizioni delle carceri e di andare oltre l’anonimato dei numeri, riconoscendo le persone dietro ogni episodio e il ruolo delle politiche in questa realtà.

Secondo suicidio nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Un giovane marocchino E.M di 25 anni si è impiccato stanotte nel carcere di santa Maria Capua Vetere. Lo comunicano i garanti dei detenuti Samuele Ciambriello ( Garante campano) e don Salvatore Saggiomo ( garante delle provincia di Caserta)In una nota congiunta dichiarano;""Suicidi e morti di carcere e in carcere: si danno i numeri! Oltre l'anonimato dei numeri, ci sono le persone. Che si è fatto negli ultimi dieci anni? Questo non è che la punta di un iceberg di una condizione di disagio e sofferenza presente in tutti gli istituti di pena italiani.

