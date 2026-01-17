Muore Commisso presidente della Fiorentina

Rocco Benito Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019, è deceduto all'età di 76 anni. L'italo-americano, noto anche come fondatore di Mediacom, ha perso la vita dopo un lungo periodo di trattamento. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e per la società sportiva viola.

2026-01-17 09:19:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: L’italo-americano Rocco Benito Commisso presidente della Fiorentina dal 2019 e fondatore di Mediacom, è morto questo sabato alle 76 anni “dopo un lungo periodo di trattamento.” “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso, la moglie Caterina, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, annunciano la morte del Presidente Rocco B. Commisso. Ci manchi e ci mancherai sempre”, ha riferito il club in un comunicato ufficiale. Il presidente, come rivela il ‘Fiore’, era sotto trattamento medico: “Dopo un lungo periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciato e oggi piangiamo tutti la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

