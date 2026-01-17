Moviola Udinese Inter | Di Bello nella ripresa si distrae

La moviola di Udinese-Inter analizza le decisioni arbitrali durante la ripresa, con particolare attenzione all'operato di Di Bello, che si è trovato a dover gestire alcune situazioni delicate. L'incontro ha visto l'Inter conquistare tre punti fondamentali grazie a un gol di Lautaro Martinez, rafforzando la propria posizione in classifica. Ecco i dettagli sulle decisioni arbitrali e gli episodi più discussi della partita.

Moviola Udinese Inter. L'Inter espugna il Bluenergy Stadium di Udine grazie al gol di Lautaro Martinez, che vale tre punti pesantissimi per la squadra di Cristian Chivu e un ulteriore allungo in classifica, in attesa dei risultati di Napoli e Milan. Una gara solida e di gestione per i nerazzurri, macchiata però da una direzione arbitrale che nella ripresa ha finito per complicarsi inutilmente. Nel primo tempo Marco Di Bello tiene tutto sotto controllo, ma già al 2' manca un provvedimento disciplinare evidente: Piotrowski ferma Mkhitaryan lanciato in campo aperto, disinteressandosi del pallone e colpendo l'armeno con la mano sulla spalla.

