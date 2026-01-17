Il Tar ha respinto il ricorso dei vicini contro la moschea di via Esterle, confermando la validità del progetto. Tuttavia, Ferrovie dello Stato ha espresso un rifiuto legato alla presenza di una rampa, complicando ulteriormente l’iter di realizzazione. La decisione rappresenta un passo avanti, ma rimangono alcune criticità da risolvere prima della possibile apertura della struttura.

Milano, 17 gennaio 2026 – La sconfitta al Tar dei vicini di casa potrebbe essere letta in teoria come l'ultimo ostacolo prima della realizzazione della prima moschea a Milano. E invece sembrano essere ben altre, e molto più complicate da superare, le difficoltà che stanno rallentando il progetto che ha iniziato a prendere forma tre anni fa e di cui non si vede ancora traccia. La decisione. Andiamo per ordine. Nei giorni scorsi, il Tribunale amministrativo della Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Bcc Beni Immobili srl, dichiarandolo inammissibile. La società è proprietaria dell'immobile di via Esterle 911, che ospita sede e uffici del gruppo bancario cooperativo Iccrea.

© Ilgiorno.it - Moschea di via Esterle, il Tar bocca il ricorso dei vicini. Ma c’è il niet di Fs: colpa di una rampa

