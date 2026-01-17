Morto Rocco Commisso patron della Fiorentina l’emigrato divenuto miliardario

Rocco Commisso, imprenditore italiano naturalizzato statunitense e presidente della Fiorentina, è venuto a mancare all’età di 76 anni. Fondatore di Mediacom, ha raggiunto successo nel settore delle telecomunicazioni e ha guidato con passione la squadra viola, lasciando un’impronta significativa nel mondo dello sport e degli affari. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il calcio e il panorama imprenditoriale.

È morto a 76 anni Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, imprenditore italiano naturalizzato statunitense e fondatore di Mediacom. La notizia è stata comunicata dalla famiglia con una nota diffusa dal club viola: Commisso si è spento negli Stati Uniti dopo lunga malattia. Rocco Commisso è stato l'emblema del self made man italiano, partito dall'emigrazione e arrivato in vetta all'industria delle telecomunicazioni, con un patrimonio stimato da Forbes in 5,9 miliardi di dollari a gennaio 2026, pari a oltre 5 miliardi di euro. Rocco Commisso, dalla Locride a Wall Street. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria, il 25 novembre 1949, Rocco Benito Commisso emigrò negli Stati Uniti a soli 12 anni, raggiungendo il padre in Pennsylvania prima di stabilirsi nel Bronx.

