Morto Rocco Commisso il patron della Fiorentina si è spento a 76 anni negli Usa
È venuto a mancare Rocco Commisso, 76 anni, a causa di problemi di salute negli Stati Uniti. Imprenditore e appassionato di calcio, Commisso ha dedicato parte della sua vita allo sport, investendo nei New York Cosmos e nel club di Firenze, la Fiorentina. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama calcistico e imprenditoriale.
Una vita straordinaria passata tra il settore della comunicazione a quello del calcio, una passione mai spenta per e una rinnovata capacità di intravedere le opportunità imprenditoriali in albiti in cui molti non avrebbero scommesso. Rocco Commisso ha vissuto i suoi 76 anni con fervore e capacità, divenendo uno degli italiani di maggior successo negli Stati Uniti. Si è spento oggi nella sua Saddle River, nel New Jersey, circondato dall’amore della moglie Catherine e dei due figli, Giuseppe e Marisa. Il patron della Fiorentina lascia un vuoto incolmabile nella società, in un momento piuttosto complesso per i Viola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
