Morto lo studente accoltellato a scuola a La Spezia | attesa l' ispezione dell' istituto

Si attende un’ispezione presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dopo il tragico episodio di ieri, in cui uno studente di 18 anni è stato ucciso da un coetaneo. L’evento ha suscitato grande attenzione e richiede approfondimenti per comprendere le circostanze e garantire la sicurezza all’interno della scuola.

AGI - E' attesa un' ispezione all'istituto Einaudi-Chiodo de La Spezia, dove uno studente di 18 anni, Youssef Abanoub Safwat Roushdi Zaki, è morto ieri, accoltellato da un altro studente della stessa scuola ma di una classe diversa. La decisione arriva dall'Ufficio scolastico regionale della Liguria. Lo si apprende da fonti qualificate. Non sono pero' al momento disponibili dettagli sui tempi e le modalità dell'ispezione. L'accoltellamento è avvenuto in un'aula, davanti ad altri studenti. Dai primi accertamenti degli inquirenti, era emerso che il coltello era stato portato da casa dall'aggressore.

