Morto Commisso | il calcio piange la scomparsa del presidente della Fiorentina Aveva 76 anni

La scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, rappresenta una perdita significativa per il calcio italiano. A 76 anni, il suo impegno e la sua passione hanno lasciato un’impronta importante nel mondo dello sport. La famiglia e il club hanno espresso il loro cordoglio, ricordando un dirigente che ha dedicato gran parte della sua vita al club e alla crescita del calcio in Italia.

Morto Commisso, il patron viola si è spento dall’età di 76 anni, la famiglia e il club annunciano con dolore la perdita del numero uno. Il mondo del calcio italiano si ferma bruscamente, avvolto da un improvviso e profondo velo di tristezza in questa fredda mattina di gennaio. Una notizia drammatica scuote la Serie A e la città di Firenze: Rocco B. Commisso, presidente della Fiorentina, è venuto a mancare. L’annuncio ufficiale, diffuso pochi minuti fa attraverso i canali istituzionali del club viola, ha confermato purtroppo l’epilogo peggiore dopo un periodo complesso. Il patron italo-americano si è spento in seguito a un prolungato periodo di cure, durante il quale ha affrontato la malattia con la stessa tenacia che lo ha contraddistinto nella vita imprenditoriale, circondato fino all’ultimo dall’amore della sua famiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

