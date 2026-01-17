Morto a 53 anni Mario Bianchi ex presidente del Medio Ponente

È venuto a mancare Mario Bianchi, ex presidente del Municipio Medio Ponente di Genova, all’età di 53 anni. Figura conosciuta nel territorio e storico dipendente di Amiu, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale. La notizia suscita cordoglio tra i cittadini e i colleghi che lo hanno conosciuto e stimato nel corso degli anni.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha espresso cordoglio a nome di tutte l'amministrazione comunale: "Una bruttissima notizia. Mario, con la sua riservatezza, ha servito la città instancabilmente fino all'ultimo. Lo ricordo personalmente quando, ormai non più nel pieno delle forze, volle partecipare a tutti i costi a una riunione dei vertici dell'azienda insieme a me e ad altri rappresentanti dell'amministrazione". "Di Mario - ha detto ancora Salis - non possiamo non ricordare anche il grande attaccamento al territorio. La scomparsa lascia un vuoto tra quanti hanno collaborato con lui e tra i cittadini che hanno beneficiato del suo impegno per il bene pubblico.

