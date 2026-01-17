Morte Rocco Commisso otto anni di lutti e paure che hanno segnato la Fiorentina

Dopo otto anni segnati da eventi difficili, la Fiorentina ha affrontato periodi di lutto e incertezza, che hanno coinvolto la società e i suoi tifosi. Questo arco temporale ha lasciato un’impronta profonda, influenzando il percorso e la memoria del club. La riflessione su questi anni è importante per comprendere il percorso di rinascita e di speranza del team viola.

Gli ultimi otto anni sono stati un susseguirsi di dolore e apprensione per il mondo Fiorentina, tra lutti che hanno colpito la società e momenti che hanno tenuto col fiato sospeso la città e i tifosi. L’ultima ferita è arrivata nella notte: negli Stati Uniti è morto il presidente Rocco Commisso, dopo un periodo di cure prolungato, come comunicato dal club. Il primo trauma recente risale al 4 marzo 2018, quando la Fiorentina era ancora della famiglia Della Valle: a Udine, durante il ritiro alla vigilia di una gara di campionato, si spense improvvisamente il capitano Davide Astori, appena 31enne. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morte Rocco Commisso, otto anni di lutti e paure che hanno segnato la Fiorentina Leggi anche: Bologna-Fiorentina si gioca: nessun rinvio dopo la morte di Rocco Commisso Leggi anche: Sangue, sfide e lutti: le notizie che hanno segnato Bologna La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Morto Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina; Rocco Commisso, le reazioni alla morte del presidente della Fiorentina; È morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso; Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: Ci mancherai sempre. Morte Rocco Commisso, otto anni di lutti e paure che hanno segnato la Fiorentina - Dalla scomparsa di Davide Astori nel 2018 a quella di Joe Barone nel 2024, fino al malore in campo di Edoardo Bove. gazzettadelsud.it

Addio a Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina è morto a 76 anni - Toccherà al figlio Joseph, dirigente della Fiorentina, il compito di proseguire il grande lavoro da lui iniziat ... vanityfair.it

Morte Commisso, la decisione della Lega Serie A: è ufficiale - Ecco cosa ha deciso la Lega Serie A per le gare della ventunesima giornata dopo la morte di Rocco Commisso: tutti i dettagli. calciomercato.it

Nessun rinvio dopo la morte di Rocco #Commisso: #BolognaFiorentina si giocherà regolarmente domani alle ore 15.00 La Viola non ha chiesto di spostare la partita, che si disputerà nel ricordo del presidente scomparso #Calcionews24 x.com

Nessun rinvio dopo la morte di Rocco #Commisso: #BolognaFiorentina si giocherà regolarmente domani alle ore 15.00 La Viola non ha chiesto di spostare la partita, che si disputerà nel ricordo del presidente scomparso #Calcionews24 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.