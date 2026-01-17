L'Inter si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La società esprime il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia e alla squadra in questo momento di lutto. La perdita di Commisso rappresenta una giornata triste per il calcio italiano, che ricorda il suo impegno e contributo nel mondo dello sport.

Inter News 24 Morte Rocco Commisso anche l’Inter si unisce al dolore per la scomparsa del presidente della Fiorentina. Questa mattina è arrivato il triste annuncio, è venuto a mancare Rocco Comisso, il presidente della Fiorentina, il club toscano sul proprio profilo ufficiale ha dato così la notizia: 17 gennaio 2025 – Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Vari club di Serie A si sono stretti al cordoglio, tra questi anche l’Inter che ha mandato un messaggio alla società e alla famiglia: FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Morte Rocco Commisso, anche l’Inter esprime il proprio cordoglio: il messaggio

