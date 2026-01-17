Nel processo relativo alla morte di Nunzia Colurciello, Anna Mastrochicco è stata assolta con la formula

Assolta "per non aver commesso il fatto". Al termine del processo di primo grado, questa è la sentenza emessa per Anna Mastrochicco, la 50enne accusata per la fine di Nunzia Colurciello, la 24enne morta nella casa dell’imputata a Guastalla nella notte del 20 ottobre 2018, dopo una serata trascorsa in un locale di Modena. Dall’autopsia emerse che la giovane fu stroncata da un mix di droghe che, secondo l’accusa, le furono somministrate già nel pomeriggio: cocaina e Mdma per ’caricarla’ prima dell’ingresso in discoteca. Per l’imputata erano stati formulati due reati: cessione di Mdma alla vittima e morte come conseguenza di altro reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Nunzia Colurciello: assolta l’imputata

Colurciello, colpo di scena in aula. Verrà acquisito nuovo materiale - Colpo di scena nel finale del processo per la morte di Nunzia Colurciello (in foto), la 24enne venuta a mancare nel salotto dell’abitazione di un’amica a Guastalla la notte del 24 ottobre 2018, dopo ... ilrestodelcarlino.it

