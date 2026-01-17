Morte di Commisso i tifosi viola | Buon viaggio Presidente Giani | Profondo dolore

La scomparsa di Rocco Commisso, presidente e figura di rilievo della Fiorentina, ha suscitato cordoglio tra i tifosi e le istituzioni. Il Centro di Coordinamento Viola Club ha espresso il proprio rammarico con un messaggio di addio, mentre il presidente Giani ha commentato con sentimenti di profondo dolore. La perdita di Commisso rappresenta un momento di riflessione per tutto il mondo viola e per la comunità sportiva.

''Buon viaggio presidente". Così il Centro di Coordinamento viola club ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del patron della Fiorentina Rocco Commisso. Negli ultimi tempi i rapporti fra la tifoseria e la proprietà della società si erano fatti tesi per la classifica della squadra e alcune scelte non condivise nella gestione del club, ma il popolo viola non ha mai smesso comunque di stare vicino alla squadra

