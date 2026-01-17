Morte di Annabella la scoperta sconvolgente | cosa aveva sulla bocca

La recente scoperta riguardante il decesso di Annabella ha suscitato molte domande. Tra gli elementi emersi, spicca un dettaglio particolare: cosa aveva sulla bocca al momento della scoperta? In una notte fredda, lungo una strada in salita verso i colli, è stata trovata una bicicletta viola abbandonata. Analizziamo i fatti e le implicazioni di questa vicenda, cercando di fare chiarezza su un episodio che ha colpito l’intera comunità.

Una notte di gelo, una strada che sale verso i colli, una bicicletta viola lasciata ai margini dell'asfalto. Poi il silenzio, rotto solo dalle sirene dei soccorsi e dalle domande di un'intera comunità. In mezzo, il buio fitto di un bosco e i pensieri di una ragazza di 22 anni. Dietro questa scena che sembra l'inizio di un film c'è la storia vera di Annabella Martinelli, studentessa padovana, scomparsa la sera dell' Epifania e ritrovata giorni dopo, senza vita, sui Colli Euganei. Una storia che sta scuotendo non solo Padova, ma tutta Italia, tra ipotesi di suicidio, polemiche sulle ricerche e quel dettaglio del cerotto sulle labbra che ha gelato tutti.

