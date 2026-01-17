Morte del presidente Commisso non salta la gara contro il Bologna

La partita tra Bologna e la team di Rocco Commisso si svolgerà regolarmente, nonostante la recente scomparsa del presidente. La decisione è stata confermata dagli organizzatori, che hanno scelto di mantenere l’impegno sportivo in rispetto della programmazione e dei tifosi. L’incontro si disputerà come previsto, senza variazioni nel calendario, nel rispetto della tradizione e della continuità delle competizioni sportive.

La partita fuori casa contro il Bologna in programma per domani non sarà rinviata per la morte del presidente Rocco Commisso. Nonostante il triste evento che ha colpito la società, il calendario sportivo verrà rispettato e la squadra scenderà regolarmente in campo al Dall'Ara, come previsto. La Fiorentina ha ritenuto opportuno non chiedere il rinvio della gara. Ci sarà un minuto di silenzio in tutti i campi da gioco. Questa iniziativa coinvolgerà non solo i giocatori, ma anche tutto il pubblico presente sugli spalti e gli staff delle società. Il minuto di raccoglimento, che sarà osservato prima del calcio d’inizio di ogni partita, rappresenta un segno di rispetto da parte dell’intero mondo del calcio italiano per la scomparsa di una figura così importante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

