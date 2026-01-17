Morte Commisso scoppia la polemica dopo le condoglianze della Juve | Tacete è meglio Cosa succede

Dopo la pubblicazione delle condoglianze della Juventus per la scomparsa di Rocco Commisso, sono scoppiate reazioni contrastanti sui social. La nota ha suscitato reazioni e polemiche, evidenziando tensioni ancora presenti tra Juventus e Fiorentina. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico, sottolineando come anche gesti di cordoglio possano diventare oggetto di discussione nel mondo del calcio.

Un messaggio di cordoglio pubblicato dalla Juventus per la morte del patron viola Rocco Commisso ha acceso una polemica immediata sui social network, riaprendo una frattura mai davvero rimarginata con la Fiorentina. La storica rivalità tra le due tifoserie è riemersa con forza, trasformando un gesto istituzionale in un terreno di scontro acceso e continuo, dove il rispetto per il lutto si è intrecciato a vecchi rancori. Nel giro di poche ore i commenti hanno invaso le piattaforme digitali, dando vita a un confronto duro e spesso sopra le righe. La figura di Rocco Commisso, scomparso dopo anni alla guida del club viola e spesso protagonista di dichiarazioni pungenti verso i bianconeri, è diventata il centro simbolico di una discussione che ha coinvolto migliaia di utenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morte Commisso, scoppia la polemica dopo le condoglianze della Juve: “Tacete, è meglio”. Cosa succede Leggi anche: Morte Commisso, il messaggio di cordoglio della Juventus dopo la morte del presidente della Fiorentina: le parole – FOTO Leggi anche: Bologna Fiorentina rinviata dopo la morte di Rocco Commisso? Cosa filtra e quando potrebbe essere recuperata Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Morte #Commisso, #Pioli: “Ciao Rocco, avrei voluto con tutto me stesso darti di più“ x.com Morte Commisso, nessun rinvio per Bologna-Fiorentina. Il club viola: “Onoriamo il presidente giocando” Bologna-Fiorentina si giocherà. La notizia dell’ultim’ora è che la squadra viola non ha chiesto il rinvio: dunque scenderà regolarmente in campo per i - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.