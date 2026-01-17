Morte Commisso rinvio Bologna-Fiorentina | c’è un precedente

La scomparsa di Rocco Commisso ha portato a un rinvio della partita Bologna-Fiorentina, sollevando interrogativi sulla ripresa del campionato. Questo evento rappresenta un precedente che potrebbe influenzare le prossime partite e l’organizzazione delle gare in Serie A, evidenziando come anche il calcio possa essere condizionato da eventi imprevedibili e di grande rilevanza.

Anche il calcio si ferma, forse. Stamattina tutti gli amanti del gioco più bello del mondo si sono svegliati con una brutta notizia, che va oltre il campo, la classifica, i risultati. Nella notte italiana, è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che da poco aveva compiuto 76 anni. Proprio quando la Viola si stava risollevando e stava recuperando posizioni in classifica, deve dare l'addio al suo numero uno. Non è facile reagire subito in un momento di forte coinvolgimento emotivo per un intero club e per la squadra.

