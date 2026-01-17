Morte Commisso nessun rinvio per Bologna-Fiorentina | la partita si giocherà domani

La partita di Serie A tra Bologna e Fiorentina, prevista per domani, si svolgerà come programmato allo stadio Dall'Ara. Non sono stati riscontrati rinvii o modifiche al calendario, garantendo la regolare disputa dell'incontro. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre e i loro tifosi, in un contesto di normale svolgimento del campionato italiano di calcio.

(Adnkronos) – La partita di Serie A tra Bologna e Fiorentina di domani, domenica 18 gennaio, si giocherà regolarmente allo stadio Dall'Ara. Nessu rinvio, dunque, per la partita di campionato che vedrà impegnata la squadra viola, dopo la morte di Rocco Commisso. I toscani intendono così onorare la memoria del presidente scomparso. Bologna-Fiorentina si giocherà dunque regolarmente e, come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi delle leghe professionistiche italiane in questo weekend: "Il mondo del calcio italiano e la Figc piangono la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina morto nella notte negli Stati Uniti all'età di 76 anni.

