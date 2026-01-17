morte commisso la juventus esprime cordoglio alla fiorentina

La Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. In un messaggio ufficiale pubblicato su Instagram, la società ha manifestato vicinanza alla famiglia e alla società viola in questo momento di lutto. Un gesto di solidarietà tra due storiche rivali del calcio italiano.

Messaggio istituzionale e immediato. La Juventus ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, intervenendo direttamente sotto un post ufficiale della Fiorentina su Instagram. «In questo momento di grande dolore, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Commisso e alla Fiorentina», il testo pubblicato dal club bianconero. Un gesto di rispetto che, come spesso accade sui social, ha generato reazioni contrapposte tra gli utenti: apprezzamento da una parte, polemiche dall’altra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina) L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina si è spento negli Stati Uniti all'età di 76 anni.

