Morte Commisso la Fiorentina sarà ceduta? Lo scenario
La possibile cessione della Fiorentina rappresenta un momento importante per il club. La situazione attuale solleva domande sulle future strategie e sulla continuità della squadra. In questo contesto, è fondamentale analizzare gli sviluppi e le implicazioni di un cambiamento che potrebbe influenzare il percorso del club nel prossimo futuro. Ecco cosa c’è da sapere sulla situazione e le prospettive per la Fiorentina.
Fiorentina sarà ceduta. La Fiorentina si trova davanti a uno dei passaggi più delicati della sua storia recente. Dopo una vita condivisa dentro e fuori dal calcio, Rocco Commisso e sua moglie Catherine avevano appena celebrato 50 anni di matrimonio. Sempre lontana dai riflettori ma costantemente presente, oggi è proprio Catherine Commisso a ritrovarsi al centro del destino viola. Sarà lei, ora, a decidere il futuro della Fiorentina: andare avanti nel solco tracciato dal marito o valutare scenari completamente nuovi. In questi anni Catherine non è mai stata una figura marginale. Al contrario, ha avuto un ruolo attivo e costante nella vita del club: dalla realizzazione del Viola Park ai rapporti istituzionali con il Comune di Firenze per il futuro dello Stadio Artemio Franchi, fino alla gestione quotidiana del club e ai rapporti con dirigenti e calciatori. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
