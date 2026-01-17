Morte Commisso la Fiorentina sarà ceduta? Lo scenario

La possibile cessione della Fiorentina rappresenta un momento importante per il club. La situazione attuale solleva domande sulle future strategie e sulla continuità della squadra. In questo contesto, è fondamentale analizzare gli sviluppi e le implicazioni di un cambiamento che potrebbe influenzare il percorso del club nel prossimo futuro. Ecco cosa c’è da sapere sulla situazione e le prospettive per la Fiorentina.

Fiorentina sarà ceduta. La Fiorentina si trova davanti a uno dei passaggi più delicati della sua storia recente. Dopo una vita condivisa dentro e fuori dal calcio, Rocco Commisso e sua moglie Catherine avevano appena celebrato 50 anni di matrimonio. Sempre lontana dai riflettori ma costantemente presente, oggi è proprio Catherine Commisso a ritrovarsi al centro del destino viola. Sarà lei, ora, a decidere il futuro della Fiorentina: andare avanti nel solco tracciato dal marito o valutare scenari completamente nuovi. In questi anni Catherine non è mai stata una figura marginale. Al contrario, ha avuto un ruolo attivo e costante nella vita del club: dalla realizzazione del Viola Park ai rapporti istituzionali con il Comune di Firenze per il futuro dello Stadio Artemio Franchi, fino alla gestione quotidiana del club e ai rapporti con dirigenti e calciatori.

Morte di Commisso: cosa accade ora alla Fiorentina. Tutto nelle mani della moglie Catherine, che deciderà il futuro - A La Nazione lui aveva detto lo scorso 11 dicembre: “Nessuna volontà di cedere”. msn.com

La Fiorentina piange il suo patron: è morto Rocco Commisso - Un uomo con un carattere forte che ha spesso diviso i fiorentini e il calcio italiano ... panorama.it

Morte di Rocco Commisso, la diretta. I messaggi di cordoglio, il dolore della Fiorentina. Il futuro della società, cosa accade ora - facebook.com facebook

#BolognaFiorentina rinviata dopo la morte di Commisso Cosa filtra e il possibile recupero x.com

