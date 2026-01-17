Morte Commisso la decisione della Lega Serie A | è ufficiale

La Lega Serie A ha annunciato le disposizioni adottate per la ventunesima giornata di campionato in seguito alla scomparsa di Rocco Commisso. La decisione, ufficializzata recentemente, riguarda le modalità di svolgimento delle gare e il rispetto della memoria del presidente della Fiorentina. Di seguito vengono forniti tutti i dettagli relativi alle misure adottate e alle eventuali variazioni nel calendario.

Ecco cosa ha deciso la Lega Serie A per le gare della ventunesima giornata dopo la morte di Rocco Commisso: tutti i dettagli. La morte improvvisa di Rocco Commisso ha sconvolto tutti. Il patron della Fiorentina si è spento nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. Scosso anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha rilasciato queste dichiarazioni poco fa: “ Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia ”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Morte Commisso, la decisione della Lega Serie A: è ufficiale Leggi anche: Rinviata Juve Stabia-Bari: la decisione della Lega Serie B dopo la segnalazione della Prefettura di Napoli Leggi anche: Lega Calcio Serie A e Puma, ecco il pallone ufficiale della Supercoppa Italiana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bologna-Fiorentina rinviata dopo la morte di Commisso? Si va verso questa decisione; Lutto Commisso a un giorno da Bologna-Fiorentina: possibile il rinvio; Bologna Fiorentina rinviata dopo la morte di Rocco Commisso? Cosa filtra e quando potrebbe essere recuperata; Lutto Commisso, rinvio Bologna-Fiorentina: cambia la data. Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si gioca? Attesa per la decisione - Dopo la scomparsa del patron viola si attende una decisione della Lega di Serie A sul match in programma domani ... msn.com

Bologna Fiorentina rinviata dopo la morte di Rocco Commisso? La possibile decisione della Lega Serie A e le novità sul recupero - La possibile decisione della Lega Serie A e le novità sul recupero Una notizia drammatica ha squarciato la notte del calcio italiano, lasci ... calcionews24.com

Lutto Commisso, rinvio Bologna-Fiorentina: cambia la data - Mondo viola e dello sport italiano sconvolto con la Lega Calcio chiamata ora a prendere una decisione ... calciomercato.it

Morte di Rocco Commisso, la diretta. I messaggi di cordoglio, il dolore della Fiorentina. Il futuro della società, cosa accade ora - facebook.com facebook

Rocco Commisso, le reazioni alla morte del presidente della Fiorentina #SkySport x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.