Morte Commisso in Serie A sarà osservato un minuto di silenzio | l’annuncio della Figc

La Figc ha annunciato che, in occasione delle partite del weekend, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso, presidente scomparso. Questa misura vuole rendere omaggio alla sua figura e al contributo nel mondo del calcio italiano. La decisione è stata condivisa per rispettare il ricordo di una personalità significativa nel panorama sportivo e per dimostrare vicinanza alla famiglia e agli stakeholders coinvolti.

