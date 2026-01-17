Morte Commisso in Serie A sarà osservato un minuto di silenzio | l’annuncio della Figc
La Figc ha annunciato che, in occasione delle partite del weekend, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso, presidente scomparso. Questa misura vuole rendere omaggio alla sua figura e al contributo nel mondo del calcio italiano. La decisione è stata condivisa per rispettare il ricordo di una personalità significativa nel panorama sportivo e per dimostrare vicinanza alla famiglia e agli stakeholders coinvolti.
Inter News 24 Morte Commisso – Per tutte le gare del weekend sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente scomparso. La triste notizia riguardante la scomparsa di Rocco Commisso è arrivata poche ore fa, a dare l’annuncio della morte del proprio presidente è stata la stessa Fiorentina. Tanti club di Serie A, tra cui anche l’Inter, si sono uniti al cordoglio per la scomparsa. Nel frattempo è arrivata la decisione, che appariva già scontata, in questo turno di campionato, per tutti i match sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del Presidente. Gabriele Gravina si è espresso così sulla questione. 🔗 Leggi su Internews24.com
