Morte Commisso il ricordo di Giulini | Una mattinata di grande tristezza per tutti Ho sempre apprezzato la sua schiettezza

Tommaso Giulini ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. In un’intervista a Radio Bruno, Giulini ha ricordato con affetto la figura di Commisso, sottolineando la sua schiettezza e il dolore condiviso in questa giornata di tristezza. Un messaggio di vicinanza e rispetto per una perdita significativa nel mondo del calcio italiano.

Tommaso Giulini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il patron del Cagliari ha voluto ricordare anche Joe Barone, storico dirigente viola prematuramente scomparso. Di seguito le sue dichiarazioni PAROLE – «Una mattinata di grande tristezza per tutti, e ovviamente anche per il Cagliari. Avevamo ottimi rapporti, ci siamo frequentati poco ma ha portato molto in Italia, al calcio italiano. Ho sempre apprezzato la sua schiettezza, rara nel calcio di oggi, voleva dare sempre di più al calcio e alla Fiorentina, pensiamo al Viola Park che ha segnato un passo ulteriore nel suo percorso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

