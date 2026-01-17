Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, deceduto all'età di 76 anni. In un comunicato ufficiale, il club ricorda l’uomo di valori, attento alle imprese e allo sport, e si unisce al dolore della famiglia e del mondo calcistico per la perdita di una figura rispettata e stimata.

La morte di Rocco Commisso, proprietario e Presidente della Fiorentina scomparso qualche ora fa all'età di 76 anni, ha suscitato molteplici reazioni nel mondo del calcio: ecco, in questo articolo, il post del Milan sui propri canali social ufficiali È morto, qualche ora fa, Rocco Commisso, proprietario e Presidente della Fiorentina: è scomparso, dopo una lunga malattia che da qualche tempo gli impediva di recarsi in Italia, al 'Franchi' di Firenze, per assistere alle partite dei suoi viola, all'età di 76 anni. La sua morte ha suscitato molteplici reazioni nel mondo del calcio, scosso dalla notizia e dall'accaduto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Morte Commisso, il cordoglio del Milan: “Uomo di valori, di impresa e di sport”

