In occasione della morte di Commisso, la partita Bologna-Fiorentina si svolgerà regolarmente. La società viola non ha richiesto il rinvio e le due squadre scenderanno in campo come previsto, osservando un minuto di silenzio, in linea con le altre gare di Serie A. La decisione riflette rispetto e rispetto per la memoria del defunto.

Bologna-Fiorentina si giocherà. La notizia dell’ultim’ora è che la squadra viola non ha chiesto il rinvio: dunque scenderà regolarmente in campo per il match con i rossoblù. La partita è in programma domenica 18 gennaio alle ore 15. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio, così come su tutti gli altri campi della Serie A per decisione della Lega. Si giocherà anche anche Fiorentina-Genoa di Serie A Women, in programma oggi alle 15. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si gioca regolarmente: la società viola non ha chiesto il rinvio

Leggi anche: Morte Commisso, rinvio Bologna-Fiorentina: c’è un precedente

Leggi anche: Rocco Commisso, cosa succede adesso: dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina si è spento negli Stati Uniti all'età di 76 anni; Bologna-Fiorentina, ipotesi rinvio: cosa filtra dopo la morte di Commisso; Fiorentina, morto il presidente Commisso a 76 anni: rischio rinvio della gara col Bologna; La Fiorentina piange Rocco Commisso: Manchi. E mancherai sempre.

Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si gioca regolarmente: la società viola non ha chiesto il rinvio - Le due squadre scenderanno in campo e osserveranno un minuto di silenzio, così come su tutti i campi di Serie A ... msn.com